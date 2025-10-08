Operasyonla Evinden Alınan İrem Derici Bugün Sözlenecekti

İstanbul sabah saatlerinde düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin bulunduğu birçok ünlü, evlerinden alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ünlü isimlerin ifadeleri alınırken, sağlık merkezinde kan örnekleri de incelenecek.

İstanbul Sabahına Şok Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan çok sayıda ünlü için operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Demet Evgar Babataş, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat, Engin Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Derin Talu, Deren Talu, Feyza Altun, Zeynep Meriç Aral Keskin ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İrem Derici Bugün Sözlenecekti

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan İrem Derici, aslında bugün hayatının en özel günlerinden birini yaşayacaktı. Ünlü şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile söz töreni hazırlığı yapıyordu.

Derici’nin yakın çevresinden alınan bilgilere göre, törenin akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyordu. Ancak sabah saatlerinde düzenlenen operasyon tüm planları altüst etti.

Sahnede Evlilik Teklifi Almıştı

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde sahneye çıkmıştı. O gecede yaşananlar, hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

Sevgilisi Melih Kunukçu, Derici’ye sahnede diz çökerek evlenme teklif etmişti. Gözyaşlarını tutamayan Derici, “Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Sonsuza kadar evet!” sözleriyle yanıt vermişti.

Bugün gerçekleşmesi beklenen söz töreni ise, sabahki operasyon nedeniyle belirsizliğe girdi.