Bebek Heyecanı Yaşayan Alina Boz'dan Son Kareler! Belirginleşen Karnı Dikkat Çekti

İlk bebeğine hamile olan Alina Boz eşi Umut Evirgen'in mekanında görüntülendi. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken oyuncunun son hali haberimizde.

Bebek Heyecanı Yaşayan Alina Boz'dan Son Kareler! Belirginleşen Karnı Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 11:10

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ve mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren Alina Boz ile yönetmen ve işletmeci eşi Umut Evirgen şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Heyecan dolu bir anne adaylık süreci geçiren güzel oyuncu Alina Boz geçtiğimiz günlerde eşi Umut Evirgen'e ait olan popüler mekanda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı. Saf güzelliği ve neşeli halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncunun belirginleşen karnı, hamilelik heyecanını gözler önüne serdi.

Mekanda Öğle Yemeği ve Basın Mensuplarına Samimi Selam

Yoğun geçen projelerinin ardından şimdilerde tamamen hamilelik sürecine odaklanan ve dinlenmeyi tercih eden Alina Boz, önceki gün menajeriyle birlikte eşinin mekanında bir araya geldi. Öğle saatlerinde keyifli bir yemek yiyen ünlü oyuncu çıkışta basın mensuplarının da ilgi odağı oldu. Mekandan ayrılarak hızlı adımlarla aracına yönelen Boz kendisini görüntüleyen gazetecileri sevgiyle selamlamayı ihmal etmedi. Basın mensuplarının iyi dileklerine gülümseyerek karşılık veren güzel oyuncu, kısa ve samimi bir açıklama yaparak "Her şey yolunda kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı ve aracıyla mekandan ayrıldı. Hamileliğinin ilerleyen haftalarında olduğu görülen Alina Boz'un iyice belirginleşen karnı ise objektiflere böyle yansıdı.

Ağustos Ayında Müjdeyi Vermişlerdi: Bebeklerinin Cinsiyeti Ne?

2 Aralık 2023 tarihinde görkemli ve bir o kadar da sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, magazin basınının örnek gösterilen birliktelikleri arasında yer alıyor. Evliliklerini bebek müjdesiyle taçlandırma kararı alan ünlü ikili Ağustos 2026 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bebek beklediklerini hayranlarına duyurmuştu. Çiftin yakın çevreleriyle paylaştıkları bilgilere göre kucaklarına almak için sabırsızlandıkları ilk bebeklerinin cinsiyeti ise kız olacak. Anne olmak için gün sayan Alina Boz'un doğum hazırlıklarına başladığı bilinirken çiftin bebek heyecanı sevenlerini de oldukça mutlu etti.

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