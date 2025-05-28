Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir Yeni Filmde Buluştu

Taff Pictures ile Sky Films ortak yapımı olan “Aşkın Yüzü”, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerini Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’in paylaştığı film, 6 Haziran tarihinde vizyona girecek.

Görmeden Sevmek: Aşkın Gerçek Yüzü

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Emre Erdoğdu’nun oturduğu film, yolları tesadüfen kesişen iki gencin duygu yüklü hikayesini konu alıyor. Özgür, yüz körlüğü nedeniyle insanları tanıyamayan bir gençtir. Özlem ise çevresi tarafından fark edilmeyen, içe dönük biridir. Bu iki karakterin karşılaşması, aşkın klişelerin çok ötesinde bir bağla filizlenebileceğini gözler önüne seriyor.

Duygusal Bir Yolculuk

Onur Seyit Yaran’ın hayat verdiği Özgür, karşısındaki kişiyi tanımakta zorlanan ama iç dünyasıyla derin bağlar kurabilen biri. Helin Kandemir’in canlandırdığı Özlem ise, görülmeden yaşamanın ne demek olduğunu bilen bir karakter. Aralarındaki bağ, izleyenleri hem düşündürecek hem de duygulandıracak.

Zengin Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmde Onur Seyit Yaran ve Helin Kandemir’e Işıknaz Özedgü, Dursun Ali Tetik, Furkan Rıza Demirel, Serdar Yeğin, Didem İnselel, Muttalip Müjdeci, Gamze Topuz ve Cenk Gürpınar eşlik ediyor.

Aşkın Sesi: Anlaşılmak

“Aşkın Yüzü”, yalnızca görselliğe değil, anlaşılmanın gücüne odaklanıyor. Aşkın görmeyle değil, hissetmekle başladığını vurgulayan yapım, izleyiciye farklı bir aşk tanımı sunuyor.