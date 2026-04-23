Onur Sertel’den ruhun derinliklerine yolculuk

Müzik dünyası, yeni ama etkileyici bir ismi konuşuyor. 1 Ocak 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Onur Sertel, enstrümantal müziğin derinliklerinde kendine özgü bir dil oluşturuyor. Sanatçı, ilk çalışması “Yorgun Duygular” ile dinleyiciyi yüzeyde değil, doğrudan kalbin en kırılgan noktalarında yakalamayı başarıyor.

“Yorgun Duygular”: Bir Veda, Bir Başlangıç

Yorgun Duygular, klasik bir enstrümantal parça olmanın çok ötesinde bir anlatım sunuyor. Bu eser; bir vedanın ağırlığını taşırken, aynı zamanda yeni bir başlangıcın da habercisi gibi ilerliyor.

Piyano ve klavye dokunuşlarının merkezde olduğu eser, keman tınılarıyla birleşerek adeta sözsüz bir ağıta dönüşüyor. Dinleyiciye hazır bir teselli sunmak yerine, onu kendi duygularıyla yüzleşmeye davet eden bu yapı, eseri benzerlerinden ayırıyor.