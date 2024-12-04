Onur Sermik "Sahne Senin" başlıyor

Yeni nesilin dikkat çekici genç oyuncu komedyenlerinden Onur Sermik’in hazırlayıp sunduğu “Sahne Senin” gösterisi kendi youtube kanalında başlıyor. İlk bölümü 4 Aralık Çarşamba günü yayına girecek programda birbirinden ünlü isimler Onur Sermik’in konuğu olacak. Sosyal medyada milyonların takip ettiği Onur Sermik, yer yer seyircisine takıldığı, onları gösterisinin içine kattığı eğlenceli, dinamik, bol sohbet ve kahkaha dolu interaktif gösterisini açılış programının konuğu İsmail Baki Tuncer oldu.

2024’ün son ayında Onur Sermik’in kendi youtube kanalında yayına giren programının sonraki bölümlerdeki konukları; Sinan Akçıl, Bilal Hancı, Çetin Altay, Ulaş İnan Torun, Burak Altay, Güllü, Yener Çevik, Ümit Erdim, Ömer Kurt.

Bugüne kadar kamera önünde oyunculuk yeteneğini sergileyen Onur Sermik, 2025 yılında hem youtube kanalında yayınladığı gösterileri hem de beyaz perde de boy göstereceği sinema filmleri ile yıldızını iyice parlak hale getirecek.