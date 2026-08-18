Öngörü Setinde Seti Durduran Kriz! Özge Gürel İle Serkan Çayoğlu Arasında Sevişme Sahnesi Gerilimi

Öngörü filmindeki sevişme sahneleri nedeniyle Özge Gürel'in eşi Serkan Çayoğlu ile kriz yaşadığı iddia edildi. Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu başrolde.

Öngörü Setinde Seti Durduran Kriz! Özge Gürel İle Serkan Çayoğlu Arasında Sevişme Sahnesi Gerilimi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 17:58

Disney+ platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerini Hilal Altınbilek ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı iddialı sinema filmi Öngörü geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımı ve teaser afişleriyle büyük merak uyandırmıştı. Ancak filmin ilk fragmanının yankıları sürerken magazin kulislerine bomba gibi düşen bir kriz iddiası gündemi sarstı.

Sevişme Sahneleri Özge Gürel'i Kızdırdı İddiası

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Serkan Çayoğlu'nun oyuncu eşi Özge Gürel senaryoda yer alan sevişme sahnelerinin yoğunluğundan rahatsız oldu. İddiaların devamında güzel oyuncunun bu sahneler nedeniyle eşi Serkan Çayoğlu ile yaklaşık 1 ay boyunca konuşmadığı ve ikili arasında gergin anlar yaşandığı öne sürüldü.

Hatta yaşanan bu kriz sebebiyle filmin çekimlerinin bir süreliğine askıya alındığı durumu fark eden başrol oyuncusu Hilal Altınbilek'in devreye girerek çifti ikna ettiği ve çekimlerin kaldığı yerden devam etmesini sağladığı konuşulan söylentiler arasında. Ancak çıkan bu çarpıcı kriz iddialarına ilişkin Özge Gürel, Serkan Çayoğlu veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öngörü Filminin Konusu Nedir?

Çekimleri İstanbul, Büyükada ve Fethiye'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen drama türündeki film mistik ve romantik ögeleri bir araya getiriyor.

Rüyalarında başkalarının geleceğini görebilme yeteneğine sahip olan Selen (Hilal Altınbilek) bu gizemli gücüyle hem kendi kaderini hem de çevresindekilerin hayatını şekillendirmeye çalışır. Ancak gördüğü sarsıcı bir öngörü onu beklemediği tutkulu bir aşka sürükler. Yolu Kemal (Serkan Çayoğlu) ile kesişen Selen aşk ve tehlike çemberi arasında zorlu bir sınav vermek zorunda kalacaktır.

'Öngörü' Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapımın oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun yanı sıra şu isimler yer alıyor:

Olcay Yusufoğlu

Bora Karakul

Sema Mumcu

Gökçen Gökçebağ

Yiğit Kalkavan

Sedat Savtak

Doruk Hasret Arı

Kuzey Özcan

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