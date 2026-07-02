Aynı Tasarım Ceketi Kombinleyen Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya aynı tasarım ceketle pişti oldu. İki ünlü ismin farklı kombin tarzları sosyal medyayı ikiye böldü.

Aynı Tasarım Ceketi Kombinleyen Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Sosyal Medyayı İkiye Böldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 18:01

Türk televizyon ve moda dünyasının en çok konuşulan, giydikleri her parça trend listelerine giren iki asil ikonu Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya bu kez dünya çapında ünlü bir tasarım markasının aynı ceket modeliyle karşı karşıya geldi! Moda dünyasında sıkça rastlanan pişti durumuna kendilerine has çabasız tarzlarıyla tamamen farklı birer yorum katan iki güzel oyuncu magazin kulislerinde ve sosyal medyada muazzam bir moda savaşının fitilini ateşledi.

Aynı ceketi kendi lifestyle dokunuşlarıyla bambaşka birer vizyona dönüştüren Erçel ve Sarıkaya'nın bu ikonik kapışması dijital dünyada adeta bir çalkantı yarattı.

İki Kadın İki Vizyon

Aynı ceketi farklı şekilde kombinleyen iki güzel sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimileri Hande Erçel'e daha çok yakıştığını savunurken kimileri de Serenay Sarıkaya'tan taraf oldu.

Kime Daha Çok Yakıştı?

Görüntülerin yan yana getirilerek magazin sayfalarında paylaşılmasıyla birlikte, X (Twitter) ve Instagram platformlarında dakikalar içinde dev bir tartışma başladı. Moda severleri ve fan kitlelerini karşı karşıya getiren bu pişti olayı sonrası kullanıcılar yorum yağmuru başlattı.

Sosyal medyada yürütülen "Kime daha çok yakıştı?" anketlerinde ve tartışmalarında net bir kazanan çıkmadı. 

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