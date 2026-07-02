Kamuran İnselel'e Hüzünlü Veda! Cenazede Kimse Yoktu

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Kamuran İnselel'in vefat haberi sanat dünyasında üzüntü yarattı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören usta oyuncu yaşamını yitirdi. Ancak vefatının ardından yaşananlar en az bu acı haber kadar dikkat çekti.

Yeşilçam’ın Tanınan İsimlerinden Biriydi

Kamuran İnselel yıllar boyunca "Sefiller", "Zirvenin Bedeli", "Yapayalnız" ve "Devrim Gecesi" gibi birçok yapımda rol alarak Türk sinemasına emek veren isimlerden biri oldu. Uzun yıllar kamera karşısında yer alan oyuncu özellikle Yeşilçam döneminin tanınan yüzlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi. Son dönemlerde ise sağlık sorunları nedeniyle gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Defin Süreci Dikkat Çekti

İddialara göre Kamuran İnselel vefat ettiği gün Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze için geniş kapsamlı bir anma programı düzenlenmediği defin işlemlerinin belediye görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Bu durum usta oyuncunun sevenlerini ve sosyal medya kullanıcılarını üzen detaylardan biri oldu. Özellikle sanat camiasından çok sayıda kişinin cenazeye katılamamış olması çeşitli yorumlara neden oldu.

Tepki Çeken İddialar

Şarkıcı Onur Akay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla defin sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Akay Kamuran İnselel'in cenazesinin öğle namazı beklenmeden defnedildiğini iddia ederek bu durumun neden böyle gerçekleştiğini sorguladı.

Ayrıca İnselel'in yıllarca aynı sektörde çalıştığı dostlarının ve sevenlerinin cenazeye katılma fırsatı bulamadan defin işlemlerinin tamamlanmış olmasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Sevenlerini Üzen Bir Veda Oldu

Kamuran İnselel'in ardından sosyal medyada birçok kişi taziye mesajları paylaşırken Yeşilçam'a emek vermiş bir sanatçının bu şekilde uğurlanmasının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Defin süreciyle ilgili ortaya atılan iddialar kamuoyunda konuşulmaya devam ederken olayla ilgili resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. Buna rağmen usta oyuncunun ardından yapılan paylaşımlarda ortak nokta Türk sinemasına yıllarca emek veren bir ismin saygıyla anılması ve eserleriyle hatırlanmaya devam edecek olması oldu.