Ömür Usta İçin Beklenmedik Çıkış! Nurgül Yeşilçay Sitem Etti

Ömür Usta’nın yeni tanıtımı yayınlandı ancak dizinin yayın tarihi hâlâ açıklanmadı. Nurgül Yeşilçay ise yaptığı göndermeyle dikkatleri üzerine çekti.

Ömür Usta İçin Beklenmedik Çıkış! Nurgül Yeşilçay Sitem Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 18:54

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden Ömür Usta için yeni tanıtım yayınlandı. Ay Yapım imzalı ve NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Ancak tanıtımlar peş peşe gelirken dizinin yayın tarihinin hâlâ açıklanmaması, başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay’ın da dikkatinden kaçmadı.

Tanıtım Var, Yayın Tarihi Yok!

Diziden yayınlanan yeni tanıtım kısa sürede gündem olurken izleyicilerin kafasında da aynı soru oluştu: Ömür Usta ne zaman başlayacak?

Yapım ekibinden henüz net bir yayın tarihi gelmemesi, diziyi bekleyenleri merakta bırakırken Nurgül Yeşilçay da bu duruma sessiz kalmadı. Oyuncu, tanıtımı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak adeta yapım ekibine tatlı sert bir gönderme yaptı.

Yeşilçay’ın paylaşımına yazdığı not ise sosyal medyada dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçay’dan Olay Gönderme

Ünlü oyuncu, tanıtım videosunu paylaşırken, Biz yayına çıkmayacağız, kendimize çekiyoruz. Ama izleyebilirseniz çok seveceksiniz ifadelerini kullandı.

Yeşilçay’ın bu sözleri, yayın tarihinin hâlâ belli olmamasına yönelik esprili bir sitem olarak yorumlandı. Dizinin hayranları da oyuncunun paylaşımının altına yorum yağdırarak artık Ömür Usta’yı ekranda görmek istediklerini dile getirdi.

Ömür Usta’nın Hikâyesi Ne?

Dizide hayatın türlü zorluklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan Ömür’ün hikâyesi anlatılacak. Geçmişiyle hesaplaşan genç kadın, bir yandan hayatını yeniden kurmaya çalışırken bir yandan da aşk, ihanet ve aile meseleleriyle uğraşacak.

Farklı sosyal sınıflardan insanların yollarının kesişmesiyle hikâyede tansiyonun giderek yükselmesi bekleniyor. Aile bağları, ikinci şanslar ve sınıf çatışmaları da dizinin önemli konuları arasında yer alacak.

Kadroda Kimler Var?

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’nin başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer gibi isimler de bulunuyor.

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