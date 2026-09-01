Ferhan Şensoy’un Kızlarından Yürek Yakan Mesaj! “5 Yıl Oldu”

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, ölümünün 5. yılında kızları Derya ve Müjgan’ın duygusal paylaşımlarıyla anıldı. Eski fotoğraflar özlemi yeniden canlandırdı.

Ferhan Şensoy’un Kızlarından Yürek Yakan Mesaj! “5 Yıl Oldu”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 18:59

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Ferhan Şensoy, aramızdan ayrılışının 5. yılında kızları tarafından duygusal paylaşımlarla anıldı. 2021 yılında 70 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, geride bıraktığı eserlerin yanı sıra ailesinin ve sevenlerinin kalbindeki yerini korumaya devam ediyor.

Şensoy’un kızları Derya Şensoy ile Müjgan Ferhan Şensoy Öget, babalarını ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı. Paylaşılan eski fotoğraflar, hem geçmişe götürdü hem de Ferhan Şensoy’a duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

“Bugün Tam 5 Yıl Babacığım”

Müjgan Ferhan Şensoy Öget, babasıyla yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Baba-kızın birlikte olduğu kare kısa sürede dikkat çekerken, altına yazdığı mesaj da oldukça duygusaldı.

Öget, paylaşımında Bugün tam 5 yıl babacığım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor ifadelerine yer verdi. Babasına olan özlemini kısa ama anlamlı sözlerle anlatan Öget’in paylaşımı, takipçilerinden de çok sayıda destek ve başsağlığı mesajı aldı.

Derya Şensoy’dan Yürek Burkan Sözler

Derya Şensoy da kız kardeşiyle birlikte henüz çocukken babalarıyla çektirdikleri eski bir fotoğrafı yayınladı. Yıllar öncesine ait bu kare, Şensoy ailesinin geçmişinden sıcak bir anı olarak dikkat çekti.

Derya Şensoy, fotoğrafın altına Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor. Seni çok özledim diye yazdı.

Bu sözler, aradan geçen yıllara rağmen bir evladın babasına duyduğu özlemin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Tiyatro Dünyasının Unutulmaz İsmi

Ferhan Şensoy, kendine özgü mizah anlayışı, sahne dili ve eserleriyle Türk tiyatrosunda iz bırakan isimlerden biri oldu. 2021’de hayatını kaybeden sanatçı, bugün hâlâ eserleri ve anılarıyla yaşamaya devam ediyor.

Ölümünün üzerinden beş yıl geçse de Şensoy’un ailesi ve sevenleri için zamanın özlemi azaltmadığı, kızlarının paylaşımlarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

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