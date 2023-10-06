Ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sırrı çözüldü! İşte 85 yıl süren o araştırmanın sonuçları

85 yıl önce başlatılan Harvard Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma, insanların yaşamlarını nasıl daha mutlu ve sağlıklı sürdürebilecekleri konusunda önemli bilgiler sunuyor.

Harvard Üniversitesi, yaşam seçimlerinin bireyler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Yetişkin Gelişimi Araştırması'nı başlattı. Bu büyük çaplı araştırma, 268 Harvard mezununun hayatını 80 yıl boyunca inceleyen Hibe Çalışması da dahil birkaç alt çalışmadan oluşuyor.

Araştırmaya katılanlar, yaşamlarının belirli dönemlerinde “Mutlu-İyi” ve ”Üzgün-Hasta” olmak üzere iki farklı kategoriye ayrıldılar. Hibe Çalışması, bireylerin yaşam seçimleri ve alışkanlıklarının bu kategorilendirmeyi nasıl etkilediğini derinlemesine analiz etti.

Bu analiz sonucunda, bireylerin ilerleyen yaşlarında "Mutlu-İyi" kategorisine girmelerini sağlayan yedi temel alışkanlık belirlendi. Bu alışkanlıklar, üzgün ve hasta olma durumunun aksine, bireylerin yaşamlarını daha mutlu ve sağlıklı sürdürebilmeleri için kritik öneme sahip.

Aşağıda, Harvard araştırmasının sonuçlarına göre hayatınızı daha iyi kılacak bu yedi alışkanlığı sıralıyoruz:



1. Sigara İçmemek

Sigara, genel sağlığımızı ve ruhsal durumumuzu olumsuz etkiliyor. Sigarayı hayatınızdan çıkarmak, mutlu ve sağlıklı bir yaşama adım atmanız için kritik öneme sahip.

2. Alkol Kullanımını Sınırlamak

Alkol, özellikle böbrek ve karaciğer gibi organlarımıza zarar verebiliyor. Bu nedenle alkol tüketimini minimumda tutmak veya tamamen bırakmak sağlık için esastır.

3. İdeal Vücut Ağırlığını Korumak

Sağlıklı bir kiloda kalmak, diyabet ve kalp hastalıkları gibi riskleri azaltır. İdeal kilonuzu korumak, sağlıklı yaşamanın anahtarlarından biridir.

4. Düzenli Egzersiz

Günde en az 30 dakika egzersiz yapmak, fiziksel ve ruhsal sağlığınızı korumanız için gereklidir.

5. Olumlu Başa Çıkma Yöntemleri Geliştirmek

Hayatta karşılaştığımız zorluklara karşı meditasyon, kitap okuma gibi olumlu başa çıkma yöntemleri geliştirmek, stresi azaltmanıza yardımcı olabilir.

6. Sürekli Öğrenme

Zihninizi aktif tutmak için kurslara katılın, kitap okuyun. Zihinsel gelişimi desteklemek, yaşam boyu aktif kalmak için önemlidir.

7. Kaliteli İlişkileri Sürdürmek

Sosyal ilişkiler, mutluluk için önemlidir. Uzun süreli, kaliteli arkadaşlık ve sevgi dolu ilişkiler sürdürmek, yaşam kalitenizi artırır.

Araştırmaya katılan bireyler, her iki yılda bir yaşamlarının farklı yönleri hakkında anketler dolduruyorlar. Harvard çalışmasının sitesine göre, katılımcılar aynı zamanda her beş yılda bir sağlık bilgisi paylaşıyorlar. Araştırmanın eski yöneticisi, bu bulgularla ilgili olarak; “Kilomuz, egzersiz rutinimiz ve alkol-sigara kullanımımız üzerinde oldukça kontrolümüz var. Başarılı bir yaşlanma süreci, genlerimizde ya da kaderimizde değil, bizim elimizde olabilir.” ifadelerini kullandı.