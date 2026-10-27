Ömrü 4 Bölüm Sürdü! İddialı Başlamıştı, Olmadı! Kanal Yönetimi Fişi Çekti!

Televizyon ekranlarında devam eden reyting rekabeti dizilerin sonunu getiriyor. Reyting canavarının son kurbanı henüz yayın hayatına yeni başlamış beklenmedik bir dizi oldu. İşte ömrü sadece 4 bölüm süren o dizi....



Trabzon'un büyülü atmosferinde çekilen ve başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin paylaştığı Sevdam Karadeniz için sona gelindi. Nov TV ekranlarında yayınlanan dizinin fişi çekildi. Reytinglerde istenilen sonucu alamayan yapım 4. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.



Reytinglerde Dibi Gördü!



Sevdam Karadeniz yayınlandığı günden beri düşük reytingleriyle dikkat çekti. Yapım şirketi 3. bölüme oldukça güveniyordu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Sevdam Karadeniz'in 3. bölümü Total grubunda 1,25 reyting alarak 23. sırada yer aldı. AB'de ise durum çok daha vahimdi. Dizi 0,79 reytingle 30 sıraya geriledi. ABC1 kategorosinde ise 1,01 reytingle 27. sırada kaldı.

Final Tarihi Netleşti!



Reytingleri beklenen seviyeye ulaşamayan hattta daha da gerileyen dizi için kanal yönetimi final kararı aldı. Sevdam Karadeniz yayınlanacak olan 4. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Dizinin final bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

