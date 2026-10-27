Ömrü 4 Bölüm Sürdü! İddialı Başlamıştı, Olmadı! Kanal Yönetimi Fişi Çekti!

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'li Sevdam Karadeniz final yapıyor! Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan dizinin final tarihi açıklandı.

Ömrü 4 Bölüm Sürdü! İddialı Başlamıştı, Olmadı! Kanal Yönetimi Fişi Çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 17:40

Televizyon ekranlarında devam eden reyting rekabeti dizilerin sonunu getiriyor. Reyting canavarının son kurbanı henüz yayın hayatına yeni başlamış beklenmedik bir dizi oldu. İşte ömrü sadece 4 bölüm süren o dizi....

Trabzon'un büyülü atmosferinde çekilen ve başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin paylaştığı Sevdam Karadeniz için sona gelindi. Nov TV ekranlarında yayınlanan dizinin fişi çekildi. Reytinglerde istenilen sonucu alamayan yapım 4. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek. 
 

Reytinglerde Dibi Gördü!


Sevdam Karadeniz yayınlandığı günden beri düşük reytingleriyle dikkat çekti. Yapım şirketi 3. bölüme oldukça güveniyordu. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi. Sevdam Karadeniz'in 3. bölümü Total grubunda 1,25 reyting alarak 23. sırada yer aldı. AB'de ise durum çok daha vahimdi. Dizi 0,79 reytingle 30 sıraya geriledi. ABC1 kategorosinde ise 1,01 reytingle 27. sırada kaldı.

Final Tarihi Netleşti!


Reytingleri beklenen seviyeye ulaşamayan hattta daha da gerileyen dizi için kanal yönetimi final kararı aldı. Sevdam Karadeniz yayınlanacak olan 4. bölümüyle izleyiciye veda edecek. Dizinin final bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. 
 

 

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi
Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?” Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı
Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin” Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”
Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi