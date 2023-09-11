Ömer'den yeni sezon afişi

Ömer ve Gamze kavuşabilecek mi?

Gamze’nin gidişiyle alt üst olan Ömer, aşkının hayaline tutunmuş, kendisinden beklenmeyecek yollardan geçmektedir. Ömer’in aşk acısı karşısında çaresiz kalan Reşat oğluna bir çare bulamamaktan muzdariptir… Gamze’nin yokluğu karşısında derbeder olan Ömer, Gamze’ye kavuşabilecek mi? İmkansızlıklar içinde filizlenen aşklarına her koşulda sahip çıkan Ömer ve Gamze yeniden kavuşabilecek mi?





YENİ SEZONA HAZIR

Ömer ve Gamze’nin imkansızlıklara rağmen yeşerttikleri aşklarının hikayesi yeni sezonda seyircisini ekrana bağlamaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncular Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Serpil Gül, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Muharrem Türkseven, Melike Güner ve Zerrin Sümer’in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda; Esra Akkaya, Erol Baboğlu, Burcu Cavrar, Özgür Daniel Foster, Damla Makar da dahil oldu.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

Ömer, yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam 20.00’de Star’da.