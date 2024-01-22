Ömer dizisinin kadrosuna şaşırtan bir isim daha dahil oluyor!

Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan popüler dizi Ömer'e, kadrosuna yeni bir oyuncu dahil edildi. İşte detaylar...

Ömer dizisinin kadrosuna şaşırtan bir isim daha dahil oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 15:30

Her hafta pazartesi akşamları izleyiciyi etkisi altına alan "Ömer" dizisi, OGM Pictures tarafından hazırlanan güçlü kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği diziye Oya Taşanlar katıldı. Taşanlar, "Ömer" dizisinde İzzet karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar ile ilişkili olan "Aliye" rolünü üstlenecek.

Ünlü oyuncunun proje seçimlerine özel bir önem verdiği biliniyor ve son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii için çekilen "Biltmore Oteli Cinayeti" dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı

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