Ömer dizisine sürpriz isim!

Tayanç Ayaydın, Doktor Erdal Aksu rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Ömer’in Gamze’ye olan aşkının tehlikeli bir boyuta geldiğini düşünen Reşat, Gamze’ye mahalleden bir talip bulur. Tahir’in Fatma’ya Gamze ve Ömer arasında olanları anlatacağını düşünen Reşat, Tahir’den önce davranıp Dr. Erdal in Gamze’yle tanışmak istediğini herkese ilan eder.

Reşat’ın kendisine talip bulmasına öfkelenen Gamze, annesinin baskısına boyun eğip Erdal ile görüşmeyi kabul edecek mi? Ömer, babasının bu hamlesine nasıl bir tepki verecek?

Ömer, yeni bölümüyle pazartesi 20.00’de Star’da…