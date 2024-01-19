Ömer dizisine öyle bir isim katılıyor ki... Dizideki heyecan daha da artacak!

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer", her pazartesi akşamı etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekran başına çekiyor.

Dizide her hafta yaşanan olaylara, Cem Karcı'nın yönettiği ve pazartesi günlerine damga vuran bu fenomen dizinin ekibine genç bir ismin katılacağı müjdesi verildi. OGM Pictures imzalı "Ömer"in 40. bölümünde Sefer Canbaz, hikâyeye dahil olacak.

Sefer Canbaz, dizide Tolga karakterine hayat verecek ve İrem Tokat'ın canlandırdığı Eda'nın sınıf arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak. Bu yeni katılımın dizinin heyecanını daha da artırması bekleniyor.