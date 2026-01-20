"Ölüyorum Sandım!" Hazal Kaya'dan Olay Yaratan Diş Estetiği Açıklaması

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte sosyal medyanın diline düşen diş estetiğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Yeni dişlerinin formu ve büyüklüğü nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Kaya, yaşadığı zorlu süreci ve operasyonun perde arkasını ilk kez anlattı.

"Genetik Bir Rahatsızlığım Var"

Kaya, estetik operasyonun keyfi bir karardan ziyade bir sağlık zorunluluğu olduğunu belirtti. Dişlerindeki değişimin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Genetik bir rahatsızlığım var ve dişlerim sürekli kararıyordu. Bu durumu çözmek için lamine yaptırmak zorunda kaldım."

"Görüntüden Ben de Şaşırdım, Hemen Söktürdüm"

Katıldığı etkinlikteki fotoğrafları görünce en az takipçileri kadar şaşırdığını itiraf eden başarılı oyuncu, dişlerinin formunu beğenmediği için radikal bir karar aldı:

Farkındalık: "Etkinlikteki çekimleri izleyince dişlerimin ne kadar büyük durduğunu fark ettim ve ben de çok şaşırdım."

İkinci Operasyon: Görüntüden memnun kalmayan Kaya, lamine dişlerini vakit kaybetmeden söktürdü.

Zorlu Süreç: "Söktürüp yeniden yaptırmak çok daha zormuş. Canım çıktı resmen, ölüyorum sandım!" diyerek yaşadığı fiziksel acıya dikkat çekti.

Joy Awards'taki Neşeli Tavırları Dikkat Çekmişti

Diş operasyonunun ardından geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki Joy Awards 2026 törenine katılan Hazal Kaya’nın, Meryem Uzerli ile girdiği diyalog ve neşeli halleri dikkat çekmişti. Yeni dişleriyle ilk kez uluslararası bir halıda boy gösteren oyuncunun, revize edilen estetiği bu kez hayranlarından tam not aldı.