"Ölüyorum Sandım!" Hazal Kaya'dan Olay Yaratan Diş Estetiği Açıklaması

Hazal Kaya diş estetiği hakkında ilk kez konuştu! Dişlerinin neden büyük göründüğünü ve lamine dişlerini neden söktürdüğünü anlatan Hazal Kaya'nın "Canım çıktı" dediği o zorlu süreç haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2026 11:48

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz ay katıldığı bir etkinlikte sosyal medyanın diline düşen diş estetiğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Yeni dişlerinin formu ve büyüklüğü nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Kaya, yaşadığı zorlu süreci ve operasyonun perde arkasını ilk kez anlattı.

"Genetik Bir Rahatsızlığım Var"

Kaya, estetik operasyonun keyfi bir karardan ziyade bir sağlık zorunluluğu olduğunu belirtti. Dişlerindeki değişimin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Genetik bir rahatsızlığım var ve dişlerim sürekli kararıyordu. Bu durumu çözmek için lamine yaptırmak zorunda kaldım."

"Görüntüden Ben de Şaşırdım, Hemen Söktürdüm"

Katıldığı etkinlikteki fotoğrafları görünce en az takipçileri kadar şaşırdığını itiraf eden başarılı oyuncu, dişlerinin formunu beğenmediği için radikal bir karar aldı:

  • Farkındalık: "Etkinlikteki çekimleri izleyince dişlerimin ne kadar büyük durduğunu fark ettim ve ben de çok şaşırdım."

  • İkinci Operasyon: Görüntüden memnun kalmayan Kaya, lamine dişlerini vakit kaybetmeden söktürdü.

  • Zorlu Süreç: "Söktürüp yeniden yaptırmak çok daha zormuş. Canım çıktı resmen, ölüyorum sandım!" diyerek yaşadığı fiziksel acıya dikkat çekti.

Joy Awards'taki Neşeli Tavırları Dikkat Çekmişti

Diş operasyonunun ardından geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’daki Joy Awards 2026 törenine katılan Hazal Kaya’nın, Meryem Uzerli ile girdiği diyalog ve neşeli halleri dikkat çekmişti. Yeni dişleriyle ilk kez uluslararası bir halıda boy gösteren oyuncunun, revize edilen estetiği bu kez hayranlarından tam not aldı.

Benzer Haberler
Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda! Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!
Ebru Şahin’den Sektöre Ebru Şahin’den Sektöre "Reyting" Resti: "Emekler Zayi Oluyor!"
Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü. Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü.
Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu. Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.
Berkay'dan Tarkan Esprisi Berkay'dan Tarkan Esprisi
'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor! 'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!