Ölümünden Bir Ay Önce Veda Etmiş! Ece İrtem'in O Sözleri Ağlattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in vefatı öncesi Ceyda Düvenci'nin programındaki sözleri yürek yaktı.

Ölümünden Bir Ay Önce Veda Etmiş! Ece İrtem'in O Sözleri Ağlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 11:40

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Önceki gün doğum gününü kutlayan ve dün sabah saatlerinde evinde annesinin yanındayken kalp krizi geçirerek hayata veda eden genç oyuncunun sadece bir ay önce katıldığı bir programda hayat ve kadere dair sarf ettiği sözler hüzne boğdu.


Acı Haberi Avukatı Duyurdu: İlk Belirlemelere Göre Kalp Krizi

Genç oyuncunun vefat haberi magazin dünyasında adeta bir şok dalgası yarattı. İrtem'in ölümüne ilişkin ilk resmi açıklama ise avukatı tarafından yapıldı. Olayın oyuncunun evinde annesiyle birlikte bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Vefatından Bir Ay Önceki Sözleri Yürek Burktu

Ece İrtem'in vefatının ardından en çok paylaşılan detay ise oyuncunun yalnızca bir ay önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri oldu. Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan İrtem'in yaşam, ölüm, inanç ve kaygılar üzerine yaptığı samimi değerlendirmeler bu acı vedanın ardından çok daha derin bir anlam kazandı.

Program sırasında Ceyda Düvenci'nin yönelttiği "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Kısmet neyse oraya" yanıtını veren Ece İrtem hayat felsefesini şu duygusal sözlerle özetlemişti:

"Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi ya ben de artık kendimi rahat bırakıyorum."

O Süreci Çiçekleri Koklayarak Geçirebilirdim

Genç oyuncu aynı programda kariyerine ve hayatın getirdiği zorluklara karşı geliştirdiği kabullenişi de şu sözlerle anlatmıştı:

"İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek hangisini seçmem gerektiği. Ya da iş mi gelmedi? En güzeli gelecek bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi ben sadece üzüldüğümle kaldım, canımı sıktığımla kaldım. O süreci daha böyle çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim."

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