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Ölümlü Dünya'dan yeni fragman geldi!

Türk Sinemasının kült filmleri arasına girmeyi başaran Ölümlü Dünya’nın devam filmi Ölümlü Dünya 2’nin fragmanı yayınlandı.1 Aralık’ta vizyona girecek olan Ölümlü Dünya 2, eğlenceli fragmanıyla merak uyandırdı.

Ölümlü Dünya'dan yeni fragman geldi!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 16-11-2023 15:06

Ölümlü Dünya ile sinemaseverlerin kalbini kazanan Mermer Ailesi, Ölümlü Dünya 2’de de seyirciyi güldürecek. 

Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır…

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin üstlendiği Ölümlü Dünya2’nin başrollerinde ise başarılı oyuncular; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak,  Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve  Reha Özcan yer alıyor.   

Sinemada gösterildiği dönem Türk Filmleri arasında büyük beğeni toplayan ve gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi “ÖLÜMLÜ DÜNYA 2” 1 Aralık 2023’te vizyona girecek.

 

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