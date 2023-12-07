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Ölümlü Dünya 2’den Dündar Dinç efsanesi

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve bir rekora imza atarak 400 Binin üstünde izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi yapımı  Ölümlü Dünya 2’nin sosyal medyada da büyük ilgi gören orijinal film müziği “ Dündar Dinç” bugünden itibaren Spotify ve Apple Music’te yayına girdi.

Ölümlü Dünya 2’den Dündar Dinç efsanesi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-12-2023 17:50

Sözlerini Aziz Kedi, Ali Atay ve Olgu Baran Kubilay’ın kaleme aldığı, Ali Atay ve Olgu Baran Kubilay’ın seslendirdiği Dündar Dinç şarkısı filmden çıkan seyircinin yoğun ilgisi sonunda müzik platformlarında yayınlanmaya başladı. Dündar Dinç singlenın lyric videosu da YouTube’da paylaşıldı. 

 

Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2’de, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak,  Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve  Reha Özcan rol alıyor. 

 