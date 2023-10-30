"Ölümlü Dünya 2" filminden yeni afiş yayınlandı

"Ölümlü Dünya 2" filmi, yeni sezon projeleri arasında heyecanla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor. Mermer ailesinin renkli ve kaotik hayatlarını konu alan bu film, TAFF Pictures tarafından üretildi ve Ali Atay tarafından yönetildi. Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi birlikte yazdı.

Yeni afişi yayınlanan film, 1 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. İlk filmi büyük ilgi gören bu yapımda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Mermer ailesi, örgütün elindeki Zafer'i kurtarmak için bir kez daha istemeden de olsa tehlikeli bir maceraya atılır ve büyük bir vurgun yapma planları yapar.