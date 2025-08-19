Olgun Toker’in Yeni Projesi Belli Oldu: “Sakıncalı”

Olgun Toker, Gold Film imzalı Sakıncalı dizisiyle ekrana dönüyor. Özge Özpirinçci, Salih Bademci ve Cem Bender’in yer aldığı dizide Toker “Faysal” rolünü canlandıracak.

Yayın Tarihi : 19-08-2025 18:02

Başarılı oyuncu Olgun Toker, uzun bir aranın ardından yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, Gold Film imzalı “Sakıncalı” dizisi için anlaşma sağlandı.

Sakıncalı Dizisinin Konusu ve Kadrosu

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak. Dizinin hikâyesi, güçlü aile bağları ve karanlık sırların iç içe geçtiği çarpıcı bir kurguyla izleyiciye sunulacak.

Olgun Toker’in Canlandıracağı Karakter

Başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Olgun Toker, dizide “Faysal Tangören” karakterine hayat verecek. Yeraltı dünyasının tanınmış ismi Faysal, hikâyenin gidişatında kilit rol oynayacak. Toker’in bu rolüyle ekranlara güçlü bir dönüş yapması bekleniyor.

Sakıncalı Dizisinin Oyuncu Kadrosu

“Sakıncalı” dizisinin başrol kadrosunda usta oyuncular bir araya geliyor:

  • Özge Özpirinçci – Süreyya

  • Salih Bademci – Çetin

  • Cem Bender – Nazım

  • Olgun Toker – Faysal

Dizide, Süreyya ve Nazım Mertoğlu ailesinin dramatik hikâyesi ele alınacak. Helin, Can ve Atlas adındaki üç çocuğun da dahil olduğu aile yapısında, geçmişin sırları ve hesaplaşmalar izleyiciyi derinden etkileyecek.

