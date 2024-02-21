Olgun Şimşek'ten çok konuşulacak 'Celal Ağa' performansı

TRT 1’in yeni dizisi ‘Kara Ağaç Destanı’ ilk bölümüyle 23 Şubat Cuma akşamı ekrana gelmeye hazırlanıyor. 1950’den başlayıp 1970’li yıllarda devam eden ‘Kara Ağaç Destanı’ Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini yan yana anlatıyor.

Olgun Şimşek'ten çok konuşulacak 'Celal Ağa' performansı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2024 14:08

Usta oyuncu Olgun Şimşek uzun bir aradan sonra ‘Kara Ağaç Destanı’ ile ekrana dönüyor. Şimşek, tüm derdi toprakları ve kurduğu ağalık düzeni olan sert mizaçlı Celal Ağa karakterine hayat verecek. Olgun Şimşek, çok konuşulacak Harranlı Celal Ağa performansıyla büyük beğeni toplayacak.

 

Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk’ün yer aldığı dizinin yapımcılığını Hasan Karul üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor.

 

‘Kara Ağaç Destanı’, ilk bölümüyle 23 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.

Haberin Videosu : Kara Ağaç Destanı 1. Bölüm 2. Fragmanı
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