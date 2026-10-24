Aleyna Kalaycıoğlu Müzisyen Bertin Yıldız İle Baş Başa Yemekte Objektiflere Yansıdı

Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'suçu bildirmeme' suçlarıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu 210 gün hapis yattıktan sonra berrat etmişti. Şarkıcının sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşananların ardından özgürlüğüne kavuşan Aleyna Kalaycıoğlu normal hayatına geri döndü.



Müzisyen Arkadaşıyla Yemekte



Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün Ataşehir'de bulunan bir restoranda objektiflere takıldı. Müzisyen arkadaşı Bertin Yıldız ile baş başa yemek yiyen Kalaycıoğlu'nu magazin muhabirleri görüntüledi. İkili birlikte fotoğraf vermekten rahatsız olurken yemeğin ardından mekandan ayrı ayrı çıktı.

Sorulara Cevap Vermediler



Birlikte görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıkan Aleyna Kalaycıoğlu ve Bertin Yıldız buna rağmen gazetecilerin fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştı. Sorulara cevap vermeyen ikili farklı araçlara binerek mekandan uzaklaştı.

Bertin Yıldız Tanıklık Yapmıştı



Gecede dikkat çeken detaylardan biri de ikilinin geçmişteki hukuki bağı oldu. Bertin Yıldız daha önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay hakkında hazırlanan tehdit ve ısrarlı takip iddianamesinde tanık olarak yer almıştı.