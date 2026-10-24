Begüm Kütük'ten "İstanbul'u Terk Etti" İddialarına Yanıt: Şehirden Kopmadım!

Begüm Kütük, Göktürk'te düzenlenen prestijli bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Şehrin merkezinden daha sakin bir yaşam alanına taşınmasıyla gündeme gelen usta oyuncu "İstanbul'u terk etti" iddialarına açıklık getirdi.



"Yalova'ya Taşınmadım"

Yaklaşık 20 yıl boyunca İstanbul'un merkezinde yaşadığını belirten Begüm Kütük şehir karmaşasından bir miktar uzaklaşmak istediğini ifade etti. "Şehirden kopmadım. Yalova'ya taşındığım iddia edildi ancak durum öyle değil. Şehre yakın doğayla iç içe ve sakin bir yaşamı tercih ettim. Tüm hayvanları çok seviyorum. Yeni evimde kedilerim ve köpeklerimle kendimi çok huzurlu hissediyorum" dedi.



En Önemli Şey Sağlık

Begüm Kütük sağlığın her şeyden üstün olduğunu belirtti. "Ne para ne de şöhret sağlıktan daha önemli değil" diyen güzel oyuncu pandemiden bu yana aynı antrenörle düzenli spor yaptığını aktardı. Spor disiplininin yanı sıra futbol tutkusunu da paylaşan Kütük çocukluğunun İzmir sokaklarında futbol oynayarak geçtiğini anlattı. Beşiktaş maçlarını yakından takip ettiğini aktaran oyuncu annesinin Galatasaraylı olması sebebiyle sarı-kırmızılı renklere de sempati duyduğunu tatlı bir dille dile getirdi.