'Öldü' Haberleri Sonrası Dava Açmıştı! Pınar Altuğ Tazminatı Nerede Kullanacağını Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan “trafik kazasında öldü” haberleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, açtığı davadan kazanacağı tazminatı nasıl değerlendireceğini açıkladı.

“Çok Güzel Olacak”

Fenomen dizi Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı “Meltem” karakteriyle hafızalarda yer eden Pınar Altuğ Atacan, asılsız haberler için dava açmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan ünlü isim, son açıklamasında şunları söyledi:

“Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette.”

“Gayet İyiyim”

Asılsız iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Atacan, çıkan haberlerin tamamen uydurma olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim… Dünden beri aldığım telefonların haddi hesabı yok. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım.”