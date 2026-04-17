Okul Saldırısı Sonrası Şoke Eden Paylaşım: Biricik Suden Eleştiri Oklarının Hedefinde

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çok sayıda can kaybı ile yaralanmayla sonuçlanan okul saldırılarının yasını tutarken, sosyal medyada patlak veren bir tartışma gündemin en üst sırasına yerleşti. Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in, bu büyük trajediye yönelik yaptığı açıklama, kamuoyunda infial yarattı.

Biricik Suden'den Tepki Çeken "Kas Gelişimi" Açıklaması

Ülke genelinde sanat dünyası yaşanan acı olaylara karşı üzüntü mesajları yayınlarken, Biricik Suden kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara neden sessiz kaldığını şu sözlerle açıkladı:

"Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

Bu ifadeler, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından "duyarsızlık" ve "toplumsal acıya saygısızlık" olarak nitelendirilerek ağır eleştirilere maruz kaldı.

Toplumsal Tepki Büyüyor

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği ve bir öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının yaraları henüz sarılmamışken Biricik Suden’in "kas gelişimi" vurgusu, yaşanan trajedinin büyüklüğü karşısında "bencilce bir tutum" olarak değerlendirilerek geniş çaplı bir tartışma başlattı.