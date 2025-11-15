Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, saçlarıyla ilgili yapılan yoruma kayıtsız kalamadı. Takipçilerine yanıt vermeyi pek tercih etmeyen Kaynarca’yı bir yorum kızdırdı. Oyuncu, saçlarının protez olduğunu yazan takipçisine sert bir cevap verdi.

Dergi Pozlarına Gelen Yorum Sinirlendirdi

Oktay Kaynarca, şu günlerde Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. Ünlü oyuncu, ayrıca "Kafkas" adlı yeni dizi için de hazırlık yapıyor. Kaynarca, bir dergiye verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğrafların altına yazılan bir yorum dikkat çekti.



"Yalancının...???"

Bir takipçi, ünlü aktörün saçlarının ön kısmının protez olduğunu iddia eden bir yorum yazdı. Oktay Kaynarca, bu yoruma sinirlenerek anında yanıt verdi. Kaynarca’nın yanıtı, "Yalancının… ???" oldu.