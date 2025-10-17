Oktay Kaynarca'dan ATV'ye Yeni Dizi: Kafkas Yeni Yılda Ekranlarda Olacak

Ünlü oyuncu ve "Kim Milyoner Olmak İster" programının sunucusu Oktay Kaynarca, "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ardından ATV için yeni bir dizi hazırlıyor. KYN Yapım imzalı bu projenin adı "Kafkas" olarak belirlendi. Dizinin senaryosunu başarılı kalem Mehmet Ercan Erdem üstleniyor. Ayrıca, dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Mustafa Şevki Doğan oturacak. Heyecanla beklenen bu yapım, İstanbul dışında farklı şehirlerde çekilecek.

Yeni Karakteri ve Yayın Tarihi Belli Oldu

Oktay Kaynarca, yeni dizisinde topraklarına bağlı ve mücadeleci bir iş insanı olan Kafkas karakterine hayat verecek. Kaynarca, şu günlerde projenin kanaldaki son toplantılarını gerçekleştiriyor. Yapımcı ekip, her şey planlandığı gibi ilerlerse, dizinin aralık ayında sete çıkmasını hedefliyor. Bu plan doğrultusunda, Kafkas dizisinin yeni yılda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Bu arada, Oktay Kaynarca’nın Gain için çekilen ve ev hapsindeki Aziz Saygın adında bir belediye başkanını canlandırdığı "Başkan" isimli dizisinin ne zaman yayınlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.