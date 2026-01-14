Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu: "Fuhuş Suçlaması İftiradır!"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı narkotik ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan, ardından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan uyu oyuncu Oktay Kaynarca’nın savcılık savunmasına ulaşıldı. Kaynarca, hakkında ortaya atılan sarsıcı iddiaları kesin bir dille reddetti.

"100 Bin Dolar Aldım Ama İade Ettim"

Savcılık sorgusunda, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın iddiaları ünlü oyuncuya tek tek soruldu. Kaynarca, iş adamı Murat Gülibrahimoğlu ile olan ilişkisini ve reklam projesi detaylarını şu sözlerle açıkladı:

İnşaat Projesi: "Yeni havalimanı tarafındaki bir inşaat projesinin reklam yüzü olmam için 100 bin dolar aldım. Ancak proje hayata geçmediği için aldığım parayı iade ettim."

Günyüzü Konakları: Söz konusu adresteki eve gittiğini kabul eden Kaynarca, orada bir "eğlence grubu" olduğuna tanık olduğunu ancak yasa dışı bir faaliyete dahil olmadığını belirtti.

Sarsıcı İddiaya Sert Yanıt: "Kadın Hediye Etme Söz Konusu Değil"

Soruşturmanın en dikkat çeken kısmı ise Rabia Karaca'nın, Kaynarca ve Gülibrahimoğlu'nun "birbirlerine kadın hediye ettikleri" yönündeki beyanıydı. Oktay Kaynarca bu iddiaya şu yanıtı verdi:

"Rabia Karaca'yı kesinlikle tanımıyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam veya bu tarz bir eylemde bulunmam söz konusu dahi olamaz. Bu beyanları asla kabul etmiyorum."

Adli Süreçte Son Durum: Kimler Tutuklandı?

13 Ocak sabahı başlatılan operasyonun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi:

İsim Karar Oktay Kaynarca Yurt dışı çıkış yasağı (Serbest) Emel Müftüoğlu Yurt dışı çıkış yasağı (Serbest) Ali Sert TUTUKLANDI Rabia Karataş TUTUKLANDI Neda Şahin Adli Kontrol Selen Çetinkaya Adli Kontrol

Savcılığın Kaynarca ve Müftüoğlu için talep ettiği "ev hapsi" istemi hakimlik tarafından reddedilirken, iki sanatçı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma, dijital materyallerin incelenmesi ve tanık ifadeleriyle genişleyerek devam ediyor.