Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu: "Fuhuş Suçlaması İftiradır!"

Oktay Kaynarca'nın savcılık ifadesi sızdı! Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kaynarca, "kadın hediye etme" iddialarına ne cevap verdi? Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkisi ne? İşte 2025/280882 sayılı dosyanın tüm detayları...

Oktay Kaynarca Sessizliğini Bozdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2026 14:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı narkotik ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan, ardından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan uyu oyuncu Oktay Kaynarca’nın savcılık savunmasına ulaşıldı. Kaynarca, hakkında ortaya atılan sarsıcı iddiaları kesin bir dille reddetti.

"100 Bin Dolar Aldım Ama İade Ettim"

Savcılık sorgusunda, sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın iddiaları ünlü oyuncuya tek tek soruldu. Kaynarca, iş adamı Murat Gülibrahimoğlu ile olan ilişkisini ve reklam projesi detaylarını şu sözlerle açıkladı:

  • İnşaat Projesi: "Yeni havalimanı tarafındaki bir inşaat projesinin reklam yüzü olmam için 100 bin dolar aldım. Ancak proje hayata geçmediği için aldığım parayı iade ettim."

  • Günyüzü Konakları: Söz konusu adresteki eve gittiğini kabul eden Kaynarca, orada bir "eğlence grubu" olduğuna tanık olduğunu ancak yasa dışı bir faaliyete dahil olmadığını belirtti.

Sarsıcı İddiaya Sert Yanıt: "Kadın Hediye Etme Söz Konusu Değil"

Soruşturmanın en dikkat çeken kısmı ise Rabia Karaca'nın, Kaynarca ve Gülibrahimoğlu'nun "birbirlerine kadın hediye ettikleri" yönündeki beyanıydı. Oktay Kaynarca bu iddiaya şu yanıtı verdi:

"Rabia Karaca'yı kesinlikle tanımıyorum. Murat yakın arkadaşımdır ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam veya bu tarz bir eylemde bulunmam söz konusu dahi olamaz. Bu beyanları asla kabul etmiyorum."

Adli Süreçte Son Durum: Kimler Tutuklandı?

13 Ocak sabahı başlatılan operasyonun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi:

İsim Karar
Oktay Kaynarca Yurt dışı çıkış yasağı (Serbest)
Emel Müftüoğlu Yurt dışı çıkış yasağı (Serbest)
Ali Sert TUTUKLANDI
Rabia Karataş TUTUKLANDI
Neda Şahin Adli Kontrol
Selen Çetinkaya Adli Kontrol

Savcılığın Kaynarca ve Müftüoğlu için talep ettiği "ev hapsi" istemi hakimlik tarafından reddedilirken, iki sanatçı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma, dijital materyallerin incelenmesi ve tanık ifadeleriyle genişleyerek devam ediyor.

Benzer Haberler
Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti! Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman’ın Çocukluk Halleri Mest Etti!
Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: Gonca Vuslateri’den Radikal Değişim: "Merhaba Sarışın!"
Bradley Cooper’ın Evinde Bradley Cooper’ın Evinde "Erkenci Kuş" Sesleri! "Annem Can Yaman’a Bayılıyor."
Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: "Sevdim Seni Bir Kere!"
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar! İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar Cephesinde Boşanma İddiası: Bebek Sonrası Şok Karar!
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"