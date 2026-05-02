Oktay Çubuk’tan Sevindirici Haber: Yoğun Bakımdan Çıkarıldı!

Genç oyuncu Oktay Çubuk’un Portekiz seyahati sırasında yaşadığı korkutucu sağlık krizi, hayranlarını yasa boğmuştu. Lizbon'da annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk ile birlikteyken aniden fenalaşan ve kalbi duran 30 yaşındaki oyuncudan sevindirici haber geldi.

Lizbon’da Ölümden Döndü

Annesinin iş programı nedeniyle gittiği Portekiz’in başkenti Lizbon’da talihsiz bir olay yaşayan Oktay Çubuk, bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı. Kalbinin durduğu tespit edilen genç yıldız, acil müdahale ile yeniden hayata döndürülmüş ve hayati tehlikesi bulunduğu için tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun Bakımdan İyi Haber Geldi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Lizbon’daki hastanede günlerdir müşahede altında tutulan Oktay Çubuk’un sağlık durumu iyiye gidiyor. Yapılan son kontrollerin ardından hayati tehlikeyi tamamen atlattığı öğrenilen oyuncu, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.

Tedavisine Normal Odada Devam Ediliyor

Henüz 30 yaşında olan başarılı oyuncunun kalbinin neden durduğuna dair detaylı incelemeler sürerken, bilincinin yerinde olduğu ve genel sağlık durumunun stabil seyrettiği bildirildi. Çubuk’un bir süre daha Lizbon’daki hastanede gözetim altında tutulacağı ve Türkiye’ye dönüş takviminin doktorların onayına göre belirleneceği öğrenildi.