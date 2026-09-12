Okan Şenozan Davet Musab'ın Kadrosuna Katıldı

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii tarihi prodüksiyonlarına iddialı bir yapım daha ekliyor. Kemal Tekden’in liderliğindeki Tekden Film imzasını taşıyan “Davet Musab” dizisi güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla sete çıkmaya hazırlanıyor. İslamiyet’in ilk yıllarındaki fedakarlıkları ve dönemin inanç mücadelesini merkezine alan 16 bölümlük projenin ekibine usta oyuncu Okan Şenozan katıldı. Tiyatro sahnelerindeki ve televizyon ekranlarındaki başarılı kariyeriyle tanınan deneyimli sanatçı yapımda Utbe bin Rebîa rolünü üstlenecek.

İran Platolarında Tarihi Atmosfer

Tarihsel dokuyu gerçeğe en yakın biçimde yansıtmayı amaçlayan yapım ekibi çekimlerin büyük bölümünü İran’daki dev platolarda gerçekleştirecek. Bölgenin doğal coğrafyasını ve döneme ait mimari zenginliğini kullanacak olan ekip ilk dönem İslam coğrafyasının atmosferini güçlü bir görsel dille ekrana taşımayı hedefliyor. Projenin yönetmenliğini Cem Akyoldaş üstlenirken 16 bölümden oluşan yapımın senaryosunu Tekden Yazı Grubu kaleme alıyor.

Kureyş Lideri Utbe bin Rebîa

Dizide önemli bir tarihsel şahsiyeti canlandıracak olan Okan Şenozan dönemin güç dengelerinde söz sahibi olan bir karaktere hayat verecek. Şenozan'ın hayat vereceği Utbe bin Rebîa, Hazreti Muhammed'in İslamiyet’i tebliğ etmeye başladığı ilk yıllarda bu çağrıya açıkça karşı duran Mekkeli yöneticiler arasında bulunuyordu. Usta aktörün üstlendiği bu rol dizideki inanç mücadelesinin ve dönemsel fikir ayrılıklarının dramatik ağırlığını oluşturacak.

Karakterler ve Oyuncu Dağılımı

Dönem dizisinin merkezinde yer alan Musab bin Umeyr figürünü ünlü aktör Furkan Palalı canlandırıyor. İslam tarihinin ilk öğreticilerinden biri kabul edilen Musab’ın zorlu hayatını ele alan dizide Habbab karakterine Emre Kıvılcım hayat veriyor. Projenin kadın oyuncuları arasında bulunan Ekin Aksoy hikayede Hamne rolüyle izleyiciyle buluşurken Ali Buhara Mete ise Zeyd bin Hârise karakteriyle sete çıkacak. Oyuncu dağılımı titizlikle tamamlanan tarihi yapım tabii ekranlarında izleyicilerle buluşmak için hazırlıklarını sürdürüyor.