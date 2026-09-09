Okan Karacan Bilgisayar mı Çaldı? Görüntüler Ortaya Çıktı

Ünlü tiyatro oyuncusu Okan Karacan hakkında ortaya atılan hırsızlık iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Karacan, İstanbul Şişli’de bir etkinlik sırasında masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden ayrıldı. O ana ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte olay daha da dikkat çekti.

Karacan polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve ardından serbest bırakıldı.

Bilgisayarı Yanlışlıkla Aldığını Söyledi

Olayın 27 Şubat 2026’da Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir etkinlik alanında yaşandığı belirtildi. Bilgisayarının çalındığını söyleyen E.Ş.A., birkaç gün sonra polise giderek şikâyetçi oldu ve güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sundu.

Karacan ise ifadesinde bilgisayarı yanlışlıkla aldığını öne sürdü. Bununla da kalmayan oyuncu kendisini şikâyet eden kişinin üç kişiyle birlikte yanına geldiğini, darbedildiğini ve kaçırılarak aracın bagajına konulduğunu iddia etti. Karacan ayrıca kafasına silah kabzasıyla vurulduğunu söyledi.

Annesinden Dikkat Çeken Açıklama

Olayın ardından Karacan’ın annesinin de ifadesine başvuruldu. Anne İ.K., oğlunun olay günü eve bir bilgisayarla geldiğini ve bu bilgisayarın kendisine hediye edildiğini düşündüğünü anlattı.

Ancak birkaç gün sonra bilgisayarı almaya gelen bir kişinin kapıya geldiğini ve cihazı kendisinin teslim ettiğini söyledi. Oğlunun odasından çıkmadığını ve zorla götürülmediğini belirten anne, Karacan’ın bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmadığını ve bu nedenle dengesiz davranışlar sergilediğini öne sürdü.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise Karacan’ın telefonla konuştuğu, ardından masadaki bilgisayara baktığı ve cihazı koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı anların yer aldığı belirtildi.

Karacan, “açıktan hırsızlık” suçlaması kapsamında gözaltına alındı ve 7 Mart’ta adliyeye sevk edildi. Oyuncu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.