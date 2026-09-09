Okan Karacan Bilgisayar mı Çaldı? Görüntüler Ortaya Çıktı

Okan Karacan hakkında bir etkinlikte dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken oyuncu serbest bırakıldı.

Okan Karacan Bilgisayar mı Çaldı? Görüntüler Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2026 19:27

Ünlü tiyatro oyuncusu Okan Karacan hakkında ortaya atılan hırsızlık iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Karacan, İstanbul Şişli’de bir etkinlik sırasında masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden ayrıldı. O ana ait olduğu belirtilen güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte olay daha da dikkat çekti.

Karacan polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve ardından serbest bırakıldı.

Bilgisayarı Yanlışlıkla Aldığını Söyledi

Olayın 27 Şubat 2026’da Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir etkinlik alanında yaşandığı belirtildi. Bilgisayarının çalındığını söyleyen E.Ş.A., birkaç gün sonra polise giderek şikâyetçi oldu ve güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sundu.

Karacan ise ifadesinde bilgisayarı yanlışlıkla aldığını öne sürdü. Bununla da kalmayan oyuncu kendisini şikâyet eden kişinin üç kişiyle birlikte yanına geldiğini, darbedildiğini ve kaçırılarak aracın bagajına konulduğunu iddia etti. Karacan ayrıca kafasına silah kabzasıyla vurulduğunu söyledi.

Annesinden Dikkat Çeken Açıklama

Olayın ardından Karacan’ın annesinin de ifadesine başvuruldu. Anne İ.K., oğlunun olay günü eve bir bilgisayarla geldiğini ve bu bilgisayarın kendisine hediye edildiğini düşündüğünü anlattı.

Ancak birkaç gün sonra bilgisayarı almaya gelen bir kişinin kapıya geldiğini ve cihazı kendisinin teslim ettiğini söyledi. Oğlunun odasından çıkmadığını ve zorla götürülmediğini belirten anne, Karacan’ın bir süredir ilaçlarını düzenli kullanmadığını ve bu nedenle dengesiz davranışlar sergilediğini öne sürdü.

O Anlar Kameraya Yansıdı

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise Karacan’ın telefonla konuştuğu, ardından masadaki bilgisayara baktığı ve cihazı koltuğunun altına alarak olay yerinden ayrıldığı anların yer aldığı belirtildi.

Karacan, “açıktan hırsızlık” suçlaması kapsamında gözaltına alındı ve 7 Mart’ta adliyeye sevk edildi. Oyuncu, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Benzer Haberler
Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı! Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı!
Beril Pozam’dan Güldüren Hamilelik Hamlesi! Beril Pozam’dan Güldüren Hamilelik Hamlesi!
İlhami Adsal’a Acı Veda! Son Yolculuğunda Yalnız Kaldı İlhami Adsal’a Acı Veda! Son Yolculuğunda Yalnız Kaldı
Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Sert Çıkış! “Size Hesap Vermem” Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den Sert Çıkış! “Size Hesap Vermem”
Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız” Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
Aşk ve Taht İçin Bomba Gelişme! 32 Ülkeye Birden Satıldı Aşk ve Taht İçin Bomba Gelişme! 32 Ülkeye Birden Satıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
  • 09-09-2026 17:54

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı
  • 03-09-2026 20:00

12 Yaşındaki Cem Yılmaz Şoke Etti! Görüntüler Ortaya Çıktı

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar
  • 07-09-2026 11:06

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar