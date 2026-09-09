Beril Pozam’dan Güldüren Hamilelik Hamlesi!

Anne olmak için gün sayan Beril Pozam sosyal medya paylaşımıyla yine yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu şimdi de günlük hayatından eğlenceli bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Yaptığı esprili yorumla da takipçilerini kahkahaya boğdu.

Hamilelik döneminde rahatlığı ön planda tutan oyuncunun kombini de oldukça dikkat çekiciydi. Bol kesim pantolon, beyaz gömlek ve rahat ayakkabılarla objektif karşısına geçerek kıyafet seçimiyle adeta “Hamilelikte rahatlık şart” dedi.

Aşkları Dizi Setinde Başladı

Beril Pozam ile Ersin Arıcı’nın aşk hikâyesi de bir dizi setinde başlamıştı. Önce arkadaş olan ikilinin yakınlığı zamanla aşka dönüşmüş çift Ağustos 2024’te de nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift şimdi ise bebek heyecanı yaşıyor. İkilinin ailelerini büyüteceklerini duyurması hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

“Ailemiz Büyüyor” Demişlerdi

Bebek müjdesini sosyal medyadan yaptıkları özel bir paylaşımla duyurmuşlardı. Ultrason görüntüsünü buzdolabına yapıştırdıkları anı paylaşan ikili “Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor” notunu düşmüştü.

Bu güzel haberin ardından ünlü isimlerden de peş peşe tebrik mesajları gelmişti. İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi isimler çifti yalnız bırakmamıştı.

“Kocamın Pantolonu: 1”

Pozam’ın son paylaşımının yıldızı ise pantolonu oldu. Hamilelik pantolonunun yerine eşinin pantolonunu tercih eden oyuncu, fotoğrafın altına “Hamilelik pantolonu: 0, kocamın pantolonu: 1” notunu yazdı.

Bu küçük ama eğlenceli detay, takipçilerini de gülümsetti. Anne olmaya hazırlanan Pozam’ın samimi paylaşımı kısa sürede ilgi görürken oyuncunun hamilelik sürecini neşeli bir şekilde geçirdiği de görüldü.