İlhami Adsal’a Acı Veda! Son Yolculuğunda Yalnız Kaldı

Türk televizyon ve sinemasının tanınan ismi İlhami Adsal’dan acı haber geldi. Uzun süredir Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören usta oyuncu hayatını kaybetti. Adsal’ın vefatı yıllardır yer aldığı yapımları hatırlayan sevenlerini üzdü.

Cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyüne götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede Dikkat Çeken Görüntü

Törende sanat dünyasından herhangi bir ismin yer almaması dikkat çekti. Yıllar boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncunun meslektaşlarının törende bulunmaması bazı çevreler tarafından “vefasızlık” olarak değerlendirildi.

Adsal’ı bu zor günde yalnız bırakmayanlar ise yakınları ve sevenleri oldu. Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verilen usta oyuncuya törende bulunan az sayıdaki kişi veda etti.

Ekranlarda İz Bıraktı

Kariyeri boyunca birbirinden farklı projelerde izleyici karşısına çıkmıştı. Özellikle televizyon dizilerindeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.

“Akasya Durağı”, “Arka Sokaklar” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi çok izlenen dizilerin yanı sıra “Doktorlar”, “Küçük Kadınlar”, “Güllerin Savaşı” ve “Börü” gibi yapımlarda da rol aldı.

Sevenleri Onu Unutmayacak

Yıllar boyunca kamera karşısında farklı karakterlere hayat veren Adsal geride çok sayıda proje ve hatıra bıraktı. Onu ekranlardan tanıyan izleyiciler için ölüm haberi büyük bir üzüntü yarattı.

Usta oyuncunun son yolculuğunda sanat dünyasından katılım olmaması ise cenaze sonrası en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Adsal, Suluca köyünde sevenleri ve yakınlarının dualarıyla uğurlandı.