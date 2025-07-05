Okan Buruk eski eşiyle Çeşme’de tatilde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Nihan Akkuş ile birlikte Çeşme’de tatil yaparken görüntülendi. Yanlarında 2009 doğumlu oğulları Ali Yiğit de vardı.

Ailece deniz keyfi

2007 yılında evlenen ve 2024 yılında yollarını ayıran Okan Buruk ile Nihan Akkuş, bu yaz tatilini oğulları için birlikte geçiriyor. Tatil boyunca oldukça uyumlu görünen ikili, Çeşme’de bir plajda objektiflere takıldı. Gün boyu plajda kalan aile, birlikte vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Okan Buruk hayranlarıyla buluştu

Teknik direktörlük kariyeri kadar sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Okan Buruk, plajda kendisini tanıyanlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Taraftarların ilgisini geri çevirmeyen başarılı teknik adam, sık sık denize girerek serinledi. Oğluyla birlikte voleybol oynarken de görüntülenen Buruk, sporcu kimliğini tatilde bile ortaya koydu.