Okan Buruk, Eski Eşi Nihan Akkuş ile Etiler'de El Ele Görüntülendi

Okan Buruk ve eski eşi Nihan Akkuş, Etiler’de el ele görüntülendi. Samimi halleri “Barıştılar mı?” sorusunu gündeme getirdi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2025 10:03

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile yeniden gündemde. İkilinin Etiler’de bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniden Birlikte mi Oldular?

2024 yılında yollarını ayıran Okan Buruk ve Nihan Akkuş, uzun süredir birlikte görünmüyordu. Ancak ikilinin geçtiğimiz gece Etiler’de bir restoranda yemek yemesi, dikkatleri tekrar üzerlerine çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan çıkarken oldukça samimi tavırlar sergileyen eski eşler, neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

Sessizliği Tercih Ettiler

Mekândan el ele ayrılan Buruk ve Akkuş, gazetecilerin “Yeniden barıştınız mı?” sorularını yanıtsız bıraktı. Sessiz bir şekilde araçlarına yönelen ikilinin keyifli halleri, “Aşk yeniden mi başlıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Sosyal Medyada Gündem Oldular

Geceden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar ve magazin takipçileri, “Yeniden bir araya gelsinler” ve “Okan hocaya aşk çok yakışıyor” yorumlarıyla çifti destekledi. Okan Buruk ve Nihan Akkuş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, gözler ikilinin sonraki adımlarına çevrildi.

