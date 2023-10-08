Oğuzhan Uğur'un Filistin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! "Açgözlü dedelerinizin sattığı topraklar"

Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden biri olan Oğuzhan Uğur yine gündemde. Seçimlerden önce siyasileri konuk ettiği "Mevzular Açık Miktofon" isimli programlarıyla milyonlarca kişi tarafından izlenen Oğuzhan Uğur, sadece sosyal medya fenomeni olmaktan çıktı ve siyasi konular hakkındaki yorumları da büyük ilgi görüyor. Son olarak İsrail ile Filistin arasında patlak veren savaş hakkında bir paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur, özellikle "Aç gözlü dedelerinizin sattığı topraklar" ifadesiyle dikkat çekti.

Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrasında yaptığı yardım çalışmaları ve sonrasında çıkan polemiklerle uzun süre gündemde kalan Oğuzhan Uğur, bir anda yeniden gündeme geldi. Sosyal paylaşım platformu X'te 6,7 milyon takipçisi bulunan Oğuzhan Uğur, İsrail Filistin savaşı hakkında kendi yorumunu paylaştı. Paylaşım 5,5 milyon görüntülenme alırken, sosyal medyada herkes bu paylaşımı konuşuyor.

İşte Oğuzhan Uğur'un o paylaşımı:

"Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail’e intihar saldırısı yaptı. Bu defa kaybettikleri yalnızca üzerine bombalı yelek giydirdikleri fedaileri de olmayacak. İsrail bu defa bölgesel operasyonun ötesinde, dünyanın desteğini de alarak Filistin halkına diz çöktürene kadar saldıracak. Bir gün içinde kana, zulme, vahşete doydunuz; savaşın gerçek yüzüyle karşılaştınız. Kaçırılan kadınları, kurşuna dizilen yaşlı insanları, doğranan gençleri izlediniz. İçiniz acıya acıya sevdiklerinizi koydunuz onların yerine, korkuyu içinizde hissettiniz. Ancak hazır değilseniz bilmelisiniz, önümüzdeki günlerde bu görüntülerin yenilerini, sıklıkla ve fazlasıyla göreceksiniz. Dünya keskin bir viraja giriyor. Ülkeler kime destek vereceğini açıklarken, satranç tahtası üzerindeki konumunu belirliyor. Meselenin eskisi gibi dönemsel bir konu olduğunu düşünenler de var. Kimileri de Filistin’in tarih boyunca bize attığı kazıkları sıralayarak, kendi çığlığından kendini duyamayanlara laf anlatmaya çalışıyor. Oysa bizim konuşmamız gereken, hangi tarafın daha az suçlu olduğu değil, İsrail’de kırılan fayın devamının tam da altımızdan geçtiğidir. Evet, İsrail, Filistin çatışmalarına çok aşinayız. Önce yazılanla okuduk, sonra siyah beyaz kayıtlarla gördük. Piksel piksel izledik sonrasında. Acılar aynı, çığlıklar aynı, haksızlıklar aynı. Şimdi naklen izliyoruz olanı biteni. Yıllardır değişen tek şey görüntü kalitesiydi… Ancak şimdi… Filistin’in sesi, görüntüsünden önce geliyor İstanbul’a. Sokakta binlerce kişi, Filistin bayrakları ile savaş çağrısı yapıyor. Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi, ülkemizde yaşayan ve tam olarak Hamas yaşam tarzıyla yetişmiş, dağlar aşıp ülkemize sığınmış milyonların alkışıyla birleşiyor. Savaş çığlıkları atanlar görmüyor, bizi savaşa göndermenize lüzum yok, savaş bize geliyor. Partiler arası kronik sporumuz olan “haklı mıyız, haksız mıyız?” bölümünü geçelim millet. Tüm partileri kapsayacak asıl soru şu, hazır mıyız? Tarafınız ya da kime sempati beslediğiniz umrumda değil. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Dünya kaynarken elimizde tutmamız gereken tek bayrak, Türk Bayrağıdır. Rabbim bu millete savaş yaşatmasın."