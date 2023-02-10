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Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Uğur’dan Tarkan paylaşımı: "Bunu yazdım diye kızacak ama…"

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sanatçı Tarkan'ın 'adını duyurmadan büyük yardımlarda bulunduğunu' yazdı. Oğuzhan Uğur, "Belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu" ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Uğur’dan Tarkan paylaşımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2023 12:24

Oğuzhan Uğur paylaşımında sanatçı Tarkan’la ilgili paylaşım yaptı. Uğur, “Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Siz de bilin isterim” dedi.

 

 

Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon liralık yardım

Oğuzhan Uğur'un bu paylaşımının ardından Tarkan’ın  depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış yaptığı öğrenildi. Ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturduğu belirtilen Tarkan, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.

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