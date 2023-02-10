Oğuzhan Uğur’dan Tarkan paylaşımı: "Bunu yazdım diye kızacak ama…"

Oğuzhan Uğur paylaşımında sanatçı Tarkan’la ilgili paylaşım yaptı. Uğur, “Duyulmasını istese kendi söylerdi büyük ihtimalle, belki bunu yazdım diye kızacak ama… Tarkan’ın adını duyurmadan yaptığı büyük yardımlardan haberimiz oldu. Siz de bilin isterim” dedi.

Tarkan'dan deprem bölgesine 1 milyon liralık yardım

Oğuzhan Uğur'un bu paylaşımının ardından Tarkan’ın depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış yaptığı öğrenildi. Ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturduğu belirtilen Tarkan, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.