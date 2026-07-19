Oğuzhan Uğur İfade Veriyor! AHBAP Dosyasında Neler Oluyor?

AHBAP soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki Oğuzhan Uğur'un emniyette ifade işlemleri başladı. Dosyada yaşanan son gelişmeler merakla takip ediliyor.

Oğuzhan Uğur İfade Veriyor! AHBAP Dosyasında Neler Oluyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 15:40

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Oğuzhan Uğur'un emniyette ifade vermeye başladığı öğrenildi. Soruşturma devam ederken dosyadaki gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İfade Süreci Başladı

Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri başladı. Sürecin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Şu an için ifadelerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirtiyor.

Gözaltındaki İsimler Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında yalnızca Oğuzhan Uğur değil toplam dokuz kişi hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap bünyesinde görev yaptığı belirtilen çalışanlar, mali denetim süreçlerinde yer alan isimler ve kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin de bulunduğu aktarıldı.

Dosyada adı geçen kişilerle ilgili incelemelerin sürdüğü ve emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma Yakından Takip Ediliyor

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma nedeniyle gözler hem savcılıktan hem emniyet birimlerinden gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. Özellikle Oğuzhan Uğur'un ifadesinin ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Şu ana kadar yetkili makamlardan dosyanın ayrıntılarıyla ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadı. Bu nedenle soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Resmi Açıklamalar Bekleniyor

Soruşturma süreci devam ederken dosyaya ilişkin resmi makamların yapacağı açıklamalar önemini koruyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni adımlar atılıp atılmayacağı ya da farklı isimler hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini sürdürüyor.

AHBAP soruşturmasında kritik bir eşik daha geçilmiş durumda. Oğuzhan Uğur'un ifade vermeye başlamasıyla birlikte gözler bundan sonraki hukuki sürece çevrilmiş durumda. Kamuoyu ise soruşturmadan çıkacak yeni gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

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