Oğuzhan Uğur Duyurdu: Saygı1'e Serdar Ortaç Geliyor!

Televizyon programcısı Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 serisinin son konuğu Mustafa Sandal olmuştu. Fakat sosyal medyada Serdar Ortaç için de bir gece yapılması konusunda istek vardı. Oğuzhan Uğur müjdeli haberi verdi.



Serdar Ortaç İçin Hazırlıklar Başladı!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu ise merak konusu olmuştu. Fakat sosyal medyada Serdar Ortaç'ın konuk olması yönünde güçlü bir istek vardı. Oğuzhan Uğur, bu isteğe kayıtsız kalamadı. Serdar Ortaç'la irtibata geçen başarılı yapımcı bir sonraki ismi belirledi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Uğur, Serdar Ortaç'lı Saygı1 gecesinin tarihini de açıkladı.

Oğuzhan Uğur ve ekibinin hayata geçirdiği özel format; Türk müziğinin unutulmaz isimlerini, yeni nesil sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak kısa sürede kült bir proje olmayı başardı. Bugüne dek Ceza, Sertab Erener ve Mor ve Ötesi gibi efsane isimlere adanan gecelerde birbirinden dikkat çekici performanslar sahnelendi ve sosyal medyada günlerce konuşulan olaylar yaşandı.

Oğuzhan Uğur yaptığı açıklamada Saygı 1 Serdar Ortaç gecesinin Ağustos ayında yapılacağını duyurdu. Oğuzhan Uğur, Serdar Ortaç’la arasında geçen mesajlaşmayı da takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim gönderisine, “Kısa ve net! SAYGI1 Yeni Bölüm 4 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da! Biletlere 12 Mayıs Salı günü saat 12.00’de istanbulfestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.” notunu düştü. Açıklamanın ardından yapılacak olan konser yazın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olmaya aday gösterildi.