Oğuzhan Koç'tan rekor! Menajeri rakamlarla açıkladı: "2 milyon 780 bin.."

Oğuzhan Koç, güçlü sesi, duygusal sözleri ve anlamlı besteleriyle 2023 yılında adından en çok söz ettiren isimlerden biri oldu. Müzik piyasasına getirdiği farklı tarzıyla dikkat çeken sanatçı, sinema filmleri, reklam projeleri ve peş peşe çıkardığı şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesinde yer aldı.





2023 yılında verdiği 56 konserde 2 milyon 780 binden fazla seyirciye ulaşarak büyük bir başarı elde etti. 2024 konser takviminin şimdiden dolu olduğunu belirten Oğuzhan Koç, dinleyicilerine tatlı sürprizlerle dolu bir yıl geçirmelerini vaat etti.