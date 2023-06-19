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Oğuzhan Koç'tan kafa karıştıran 'aşk' açıklaması

Oğuzhan Koç, ''Hayatınızda birisi var mı?'' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Oğuzhan Koç'tan kafa karıştıran 'aşk' açıklaması
Yayın Tarihi : 2023-06-19 09:27

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Oğuzhan Koç, son olarak İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koç, ''Çok iyi ve enerjiğiz. Sevenlerimiz ile her yerde buluşmaya çalışıyoruz. Bütün memleketi gezeceğiz bu yaz. Ülkece zor zamanlardan geçtik. Birazcık neşelenmemiz gereken günlerdeyiz'' dedi.

''EN GÜZEL ŞARKILARI KENDİME AYIRIYORUM''

Yoğun bir tempo içinde olan ve konserler, şarkılar, filmler ile sanatını her yönüyle sergilemeye çalışan Oğuzhan Koç, ''Benim hayatta kalma biçimim bu. Elimde bir kağıt ve bir kalem var. Bazen şarkı, bazen film, bazen şiir yazıyorum. Ben bunun için varım, bunu da yapmaya devam edeceğim. Bir çok yazdığım iş var. Şarkı olarak 300 tane vardır. Ama içinden 100 tane çıkardığım ve bekleyen şarkılar var. En güzelini her zaman kendime ayırıyorum'' diye konuştu.

''YAZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ ÇEŞME'DE GEÇİRECEĞİM''

Yaz planlarından de bahseden ünlü isim, hem tatil yapıp hem de sahnelere devam edeceğini belirterek, ''Yazın büyük bir bölümünü Çeşme'de geçireceğim. Arkadaşlarımızla çok tatlı bir tesisi kapattık ve evleri kiraladık. Hep birlikte üretelim, çalışalım, eğlenelim ve söyleyelim diye böyle bir şey planladık'' açıklamasında bulundu.

'AŞK' SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

Demet Özdemir ile anlaşmalı olarak boşanan Oğuzhan Koç, gazetecilerin ''Hayatınızda birisi var mı?'' sorusuna ise şaşırtan bir yanıt verdi. Koç, ''Bilmiyorum, bakacağız. Belki de siz göremiyorsunuz'' diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

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