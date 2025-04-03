Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest!

Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı ile ilişkisini ve yaz planlarını anlattı. "Onun programı yoğun, ben de kendimi ona göre ayarlıyorum" dedi.

Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 15:27

Oyuncu Hazal Subaşı ile mutlu bir ilişki sürdüren şarkıcı Oğuzhan Koç, yaz planları hakkında konuştu. Koç, sevgilisi Subaşı’n yoğun iş temposuna ayak uydurduğunu belirterek, "Programımı ben de ona göre ayarlıyorum" dedi.

Oğuzhan Koç, Arnavutköy'de Objektiflere Takıldı

Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, yaz aylarına yoğun bir çalışma temposuyla hazırlandıklarını söyledi.

"Keyfimiz Yerinde"

Yakın arkadaşı Merve Özbey ile ortak bir projeye imza atmaya hazırlandıklarını belirten Oğuzhan Koç, "Yaz yaklaşıyor, stüdyo çalışmalarımız var. Bu bayramı sahnede değil stüdyoda geçiriyoruz. Merve Özbey ile güzel bir şarkı hazırlığımız var. Keyfimiz yerinde. Söyledim diye Merve bana kızmaz umarım" şeklinde konuştu.

"Hazal'la Her Şey Yolunda"

Bir süredir Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç, ilişkisi hakkında da açıklamalarda bulundu. "Hazal ile her şey çok yolunda. Onun programı bana göre biraz yoğun. Biraz da o yüzden kaldık buralarda. Programımı ben de ona göre ayarlıyorum sayılır" diyerek güldü.

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