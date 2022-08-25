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Gecce Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç'tan bekarlığa veda partisi!

Yarın Demet Özdemir ile evlenecek olan Oğuzhan Koç, dün akşam bekarlığa veda partisi yaptı. Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak gibi yakın dostlarının katıldığı gecede davetliler Demet Özdemir maskesi taktı.

Oğuzhan Koç'tan bekarlığa veda partisi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2022 10:57

 

Cuma günü Demet Özdemir’le nikah masasına oturacak alan Oğuzhan Koç, erkek arkadaşlarıyla bir parti verdi. Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisinin sonunu Demet Özdemir bastı.  Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

Gecceye Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış gibi Koç'un birçok yakın arkadaşı katıldı. 

"BİZ DE SENİ SEVDİK"

Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

 

"HANIMCILIK KAZANDI"

Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı." dedi.

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