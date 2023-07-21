Advert

Oğuzhan Koç'tan aynı günde iki şarkı

Sesiyle olduğu kadar yazdığı sözler ve yaptığı anlamlı bestelerle de duygu durumumuzu etkileyen, farklı tarzıyla müzik piyasasına renk katan Oğuzhan Koç hikâyeleri birbirine bağlı iki yeni şarkısıyla karşımızda: “Yok mu?” ve “Yok” Yazdığı şarkılarla ve sahne performanslarıyla kitleleri peşinden sürükleyen Oğuzhan Koç hazırlıklarını sürdürdüğü yeni iki şarkıyı aynı anda yayınlıyor. Dinleyiciyle buluşan “Yok mu?” ve “Yok” farklı tarzlarıyla dinleyiciyi duygudan duyguya sürükleyecek.

Oğuzhan Koç'tan aynı günde iki şarkı
Yayın Tarihi : 2023-07-21 11:05

 
Söz ve müziği Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran’a ait “Yok mu?” dinleyenleri dans ettirecek tam bir yaz parçası. Oğuzhan Koç’un sorduğu “Bana hiçbir sözü yok mu?” sorusu etrafında şekillenen şarkı sıcak günlerde plajları, geceleri ise kulüpleri hareketlendirecek. Bir yandan da bu sorunun cevabını aratacak! İkinci şarkı “Yok” ise ilk soruya cevap niteliğinde. Söz ve müziği Oğuzhan Koç’a ait “Yok” melankolik havasıyla aslında tam bir kış şarkısı.


 
Aynı günde iki zıt duyguyu yaşatan Oğuzhan Koç’un hangi şarkısının daha çok sevileceği, dinleyicinin dans etmeyi mi yoksa efkarlanmayı mı seçeceği şimdiden merak konusu oldu. Koç, şarkının kliplerini de Hypers yönetmenlerinden Mehmet Can Damatoğlu yönetiminde arka arkaya çekti. Aynı anda iki şarkıyı çıkarmanın bir anlamı olduğunun altını çizen Oğuzhan Koç “İlk şarkı ‘Yok mu?’da soruyoruz, ‘Yok’ta cevabımızı alıyoruz. İkisinin hikayesi birbirine bağlı, devamı niteliğinde. Ben şarkılarımla hikâye anlatmayı seviyorum. Hikayelerimin dinleyicilerle buluşması, anlaşılması ise beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Benzer Haberler
Yighoes'in teklisi Yighoes'in teklisi "Tutarsız" çıktı
Irmak Arıcı'dan yeni şarkı; Irmak Arıcı'dan yeni şarkı; "Eften Püften"
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor. Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı
Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser Edis'ten Bursa'da unutulmaz konser
Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence  Yaprak Akbaş‘tan hem hüzün hem eğlence 
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın