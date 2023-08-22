Oğuzhan Koç'a Şile bezi gömlek

“Yok” ve “Yok mu” adlı iki şarkısını aynı anda yayınlayan Oğuzhan Koç konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç dün akşam 34. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahneye çıktı. Konserin yapıldığı Şile Etkinlik Alanı hıncahınç doldu.

Oğuzhan Koç’a Şileli kadınlar tarafından el emeğiyle dokunan meşhur Şile bezi kumaştan dikilen bir gömlek hediye edildi. Oğuzhan Koç konserin ikinci yarısına bu gömlekle sahneye çıktı. On binlerce Şileli, sevilen sanatçının şarkılarıyla coştu. Hep bir ağızdan eşlik ettiler. Oğuzhan Koç sevgi gösterileri ve yapılan tezahüratlar için teşekkür etti.