Advert

Oğuzhan Koç'a Şile bezi gömlek

“Yok” ve “Yok mu” adlı 2 yeni şarkısı ile büyük ilgi gören Oğuzhan Koç’un konser takvimi çok yoğun. Oğuzhan Koç dün akşam Şile’de sahneye çıktı. Konserin ikinci yarısında kendisine hediye edilen Şile bezi gömleği giydi…

Oğuzhan Koç'a Şile bezi gömlek
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-08-2023 15:14

“Yok” ve “Yok mu” adlı iki şarkısını aynı anda yayınlayan Oğuzhan Koç konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Oğuzhan Koç dün akşam 34. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahneye çıktı. Konserin yapıldığı Şile Etkinlik Alanı hıncahınç doldu.

Oğuzhan Koç’a Şileli kadınlar tarafından el emeğiyle dokunan meşhur Şile bezi kumaştan dikilen bir gömlek hediye edildi. Oğuzhan Koç konserin ikinci yarısına bu gömlekle sahneye çıktı. On binlerce Şileli, sevilen sanatçının şarkılarıyla coştu. Hep bir ağızdan eşlik ettiler. Oğuzhan Koç sevgi gösterileri ve yapılan tezahüratlar için teşekkür etti.

Benzer Haberler
Emircan İğrek'in konserinde duygusal anlar Emircan İğrek'in konserinde duygusal anlar
Gökhan Türkmen, Didimliler'i şarkılarıyla serinletti Gökhan Türkmen, Didimliler'i şarkılarıyla serinletti
Resul Dindar’dan sevenlerine yeni şarkı sürprizi Resul Dindar’dan sevenlerine yeni şarkı sürprizi
Edis ve Gülşen'den 'Sor' Edis ve Gülşen'den 'Sor'
Boğaz'ın kıyısında Oğuzhan Koç şov Boğaz'ın kıyısında Oğuzhan Koç şov
Karşı Kilise'nin Bakir Tablo'su Karşı Kilise'nin Bakir Tablo'su
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin