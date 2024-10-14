Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'ndan yeni aşk!

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Hazal Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Uzun bir süre aşk hayatında sessiz kalan Koç'un gönlünü, başarılı oyuncu Hazal Subaşı'na kaptırdığı ortaya çıktı. Çiftin birlikte olduğunu ilk olarak yakın arkadaşları ele verdi.

Ünlü çift, Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile birlikte keyifli bir gece geçirdi. Buluşmanın ardından Berkay Şahin, ikilinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak "Çok seviyorum" notunu düştü. Berfu Yenenler de aynı fotoğrafı paylaşarak arkadaşlarının ilişkisini duyurdu.

Gece boyunca eğlenen Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, arkadaşlarının paylaşımlarına kayıtsız kalmayarak fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin yeni aşkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.