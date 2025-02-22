Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı’ndan romantik kar pozu!

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı’nın kar keyfi...

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı’ndan romantik kar pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2025 11:20

Aşkları doludizgin devam eden Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti, İstanbul’un beyaza bürünmesini fırsat bilerek romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kar yağışının keyfini çıkaran çift, Instagram’da yayınladıkları aşk dolu kareleriyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Güzel oyuncu Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç’u öptüğü anları kalp ve kar emojisiyle paylaşırken, Koç da bu romantik kareyi kendi hesabına taşıdı.

Takipçileri çiftin samimi anlarına "Aşkın en güzel hali", "Masal gibi bir kare" gibi yorumlar yaparken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren ünlü çiftin mutlu halleri, sevenlerini mest etti!

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