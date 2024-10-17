Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez birlikte görüntülendi!

Uzun süredir aşk hayatında sessiz kalan Koç'un, yeni bir aşka yelken açtığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikteliği, yakın arkadaşları Berkay Şahin ve Eser Yenenler ile buluştukları bir etkinlikte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ele verilmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, ilk kez Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yakalandı. Basın mensuplarının sorularına kaçamak cevaplar veren Koç, "İlişkiniz nasıl başladı?" sorusuna esprili bir şekilde "Onları daha geniş bir zamanda konuşuruz" dedi.

Muhabirin, "İlişkiyi Berkay Şahin'den öğrendik" sözlerine ise Koç, gülerek "Vallahi biz de Berkay'dan öğrendik" diyerek karşılık verdi. Evlilik sorularına ise yalnızca, "Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetindi.

Gözlerden kaçmayan detay ise, Koç’un Hazal Subaşı’nın elini bir an olsun bırakmamasıydı. Keyiflerinin yerinde olduğu gözlenen çift, otomobillerine binip mekândan ayrıldı. Çiftin mutlu anları objektiflere böyle yansıdı.